Первый Центр общественного развития открыли в Курганинском районе

«Добро. Центр» открыли в станице Родниковской. Здесь будут проходить благотворительные акции, образовательные программы и семинары. А главное, нуждающиеся будут получать помощь.

Активисты Центра уже провели первое мероприятие — «Протяни руку лапам». Уличные животные стали главными героями праздника. Здесь устроили выставку бездомных кошек и собак, чтобы помочь им обрести хозяев.

«Это обязательство приютов взяли на себя обычные люди, мы называем это добрыми домами. Смысл наших проектов в том, что каждый человек, для которого проблема бездомных животных существует, может помогать решать ее», — говорит председатель правления краснодарской общественной организации помощи бездомным животным «Зоозащитник» Галина Перекрестова.

По словам волонтеров, открытие «Добро. Центра» в станице — важный шаг развития благотворительности в районе.

«Открытие «Добро. Центра» стало знаковым событием. Теперь мы являемся частичкой большой всероссийской ассоциации «Добро.рф». В рамках этого мероприятия мы создадим новый сценарий для спектакля и поставим несколько новелл о жизни наших замечательных людей», — рассказывает руководитель «Добро. Центра» станицы Родниковской Татьяна Саликова.

Также в центральном парке станицы для детей установили различные интерактивные зоны и провели развлекательную программу. Выступали школьные театральные коллективы.

Кроме того, здесь устроили фотовыставку и благотворительную ярмарку. Продавали сувениры ручной работы. Все вырученные деньги пошли на помощь и защиту бездомных животных.

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