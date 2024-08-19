Инвестора для создания приюта для дворняг 3 года не могут найти в Новороссийске

Администрация Новороссийска не смогла найти инвестора для строительства приюта для бездомных животных в хуторе Убых.

Строительство приюта запланировали еще в 2021 году. В апреле к проекту проявил интерес неизвестный предприниматель, но переговоры не увенчались успехом.

Приют на 200 особей хотят построить на участке площадью 2,5 га. По проекту там должны построить вольеры для собак, 30% из которых должны быть оборудованы будками. Для кошек в проекте предусмотрели отдельный ангар, в котором будут три зоны для разделения животных по возрастам.

Кроме того, запланированы раздельные площадки для выгула кошек и собак, место для кормления, помещения для постоянного проживания персонала и хранения кормов. Содержаться животные будут в приюте по принципу ОССВ — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в естественную среду обитания, весь цикл займет 26 суток.

Проект планировали реализовать по муниципально-частному партнерству. На него уже получили положительное заключение госэкспертизы, стоимость строительства — 121 млн рублей.

Эксперты считают, что сложность проекта — в его локации: площадка расположена в пригороде Новороссийска, где плохая транспортная доступность. Администрация при этом от проекта на условиях концессии не отказывается — представители отрасли отмечают, что из таких проектов тоже можно извлекать прибыль. Например, там можно организовать гостиницу для животных и принимать их на передержку, сообщает «Ъ-Кубань».

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