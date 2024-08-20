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Первый строительный класс откроют в новом учебном году в школе Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-stroitelnyj-klass-otkroyut-v-novom-uchebnom-godu-v-shkole-krasnodara
Видео канала «Кубань 24»

Идея создания такого класса принадлежит городскому департаменту строительства. Предложение поддержали и в департаменте образования.

Для учеников нового строительного класса краснодарской школы № 103 разработали специальную программу обучения. В качестве дополнительного курса в расписании появится новый предмет — «Основы архитектурно-строительного моделирования». Его будет вести преподаватель из КубГАУ.

Также для школьников запланировали выездные открытые уроки в проектных институтах, на стройплощадках и производствах.

В таком классе будут обучаться более 20 десятиклассников. Пятеро лучших школьников получат поддержку одной из строительных компаний: фирма планирует помочь оплатить дальнейшее обучение в вузе.

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