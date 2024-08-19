Без первого «Я»: рекорд по набору первоклассников снова установили в Краснодаре

В этом году в первый класс в краевом центре пойдут 22,5 тыс. детей, сообщил директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев.

По его словам, детское население прибавляется ежегодно — в прошлом году было 197 тыс. учащихся, в этом году к ним прибавятся еще 15 тыс. человек, сообщает «РБК Краснодар».

«Каждый год приезжают порядка 10-11 тыс. учеников и идут в школы. По первоклассникам у нас первый рекорд — 22,5 тысячи детей, в прошлом году была 21 тысяча», — рассказал Звягинцев.

Он также добавил, что краснодарские школы постепенно уходят от практики 30 классов в параллели — сейчас в первых классах максимально 23 параллели. Соответственно, до последних букв алфавита в этом году не дойдет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году в краснодарской школе №17 и ее филиале на улице Адмирала Крузенштерна набрали 31 первый класс — от «А» до «Я».