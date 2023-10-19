Первый снег выпал на Черноморском побережье при +12 °С

Снегопад при плюсовой температуре очень удивил жителей и гостей Адлера.

По словам очевидцев, снег внезапно начал падать вечером 18 октября при температуре +12 °С.

В горах Сочи же белый покров лежит уже больше недели, начиная с высоты около 1,5 тыс. метров. На высоте более 2 тыс. метров высота снега превышает 10 см.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 октября высота снежного покрова в горах Сочи достигла 15 см. Снежная метель шла двое суток, а морозы не дали выпавшему снегу растаять.