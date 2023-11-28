Первый снег выпал на Черноморском побережье Краснодарского края

Снег в юго-западной части региона выпал в ночь на 28 ноября. Его заметили в Новороссийске и Анапе, преимущественно в горной части. Там температура воздуха в ночные часы упала до 0 °С.

В некоторых районах Новороссийска и Анапы к утру образовался снежный покров высотой около 10 см. Уже днем выпавший снег может растаять.

Из-за выпавшего снега затруднено движение автомобилей на федеральной трассе Новороссийск — Керчь в районе Волчьих ворот. Дорожники обрабатывают проезжую часть песко-соляной смесью, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска.

По прогнозу синоптиков, 28 ноября в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Утром будет гололедица на дорогах и налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Ветер западный с переходом в южный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +4…9 °С.

На Черноморском побережье вечером будет сильный ветер 20-25 м/с. Днем потеплеет до +7…12 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: мокрый снег ожидается в предгорьях Сочи 28 ноября. По прогнозу синоптиков, он может налипнуть на деревьях и проводах.