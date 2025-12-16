Первый семейный многофункциональный центр открыли в Краснодаре

Теперь комплексная поддержка семей будет доступна в одном месте на улице Петра Метальникова. В церемонии открытия МФЦ 16 декабря принял участие вице-губернатор Кубани Александр Руденко.

Пока родители получают помощь в новом МФЦ, дети под присмотром могут поиграть в оборудованной зоне. Специалисты окажут услуги по вопросам получения пособий, субсидий или участия в соцпрограммах. Здесь же доступны консультации психолога, юриста и социального работника.

«Этот семейный МФЦ — первый, но не последний. Уже в следующем году собираемся открыть еще один. Мы понимаем, что это один из приоритетных для региона этапов демографической политики. Понимаем, насколько это сегодня важно, чтобы семьи с детьми в Краснодарском крае чувствовали себя комфортно», — подчеркнул Александр Руденко.

Вице-губернатор отметил, что Центр отвечает требованиям нацпроекта «Семья» и обеспечивает помощь в режиме одного окна. В день открытия МФЦ также презентовали адресную меру поддержки — пункт проката детских колясок.

В этом году для помощи семей с детьми в Краснодарском крае выделили более 43 млрд рублей. В регионе действует более 20 мер поддержки.

Также в следующем году увеличат размер краевого материнского капитала до 167 тыс. рублей за каждого третьего и последующих детей. Ранее эта сумма была одноразовой выплатой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сервисы самообслуживания появятся в МФЦ. Благодаря ним в многофункциональных центрах края можно будет получить услуги без паспорта по биометрии.

