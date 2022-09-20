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Первый сельский кинотеатр Краснодарского края отметил 125-летний юбилей

Культура
20.09.2022 08:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-selskij-kinoteatr-krasnodarskogo-kraya-otmetil-125-letnij-yubilej
Видео канала «Кубань 24»

Речь о кинотеатре, который находится в станице Ленинградской. Раньше он назывался «Мираж», а сейчас — «Горн».

Это место для досуга основала семья купца Ивана Смыслова. И с 1897 года — спустя всего два года с момента показа первого в мире кино — помещение стали использовать по назначению. Фильмы привозили из Европы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Несмотря на время, исторический облик здания удалось сохранить. Его отреставрировали в 2012 году — отремонтировали внутреннее пространство и установили новое 3D-оборудование.

«В тот период нужно было решиться, чтобы построить такой необычный кинотеатр. Он же очень красивый, само здание очень красивое», — сказал генеральный директор сети кинотеатров Николай Расторгуев.

Сейчас кинотеатр станицы Ленинградской считается одной из достопримечательностей Краснодарского края.

Читайте также: выручка в кинотеатрах Краснодарского края в 2022 году сократилась в два раза.

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