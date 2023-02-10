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Первый приговор за неисполнение приказа в зоне СВО вынесли в Севастополе

Происшествия
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Первый приговор за неисполнение приказа в зоне СВО вынесли в Севастополе
Фото пресс-службы ЮВО

Гарнизонный военный суд Севастополя приговорил старшего прапорщика и рядового к 3,5 годам и 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима соответственно. Также старший прапорщик был лишен воинского звания.

Согласно материалам суда, военнослужащие в сентябре прошлого года находились в Херсонской области. Опасаясь за свою жизнь, они договорились, что в случае поступления приказа об исполнении обязанностей в условиях вооруженного конфликта, откажутся от его исполнения.

Они отказались выполнять приказ по удержанию занятых рубежей для недопущения прорыва противника 26 сентября. Этим они нарушили установленный порядок подчиненности, подорвали воинскую дисциплину и авторитет начальников. Помимо этого увеличили служебную нагрузку на военнослужащих своего подразделения.

За неисполнение приказа на мужчин завели уголовное дело. На суде они частично признали свою вину. Старший прапорщик был разжалован и приговорен к 3,5 годам в колонии общего режима. Рядовой получил 3 года и 4 месяца колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Севастопольского гарнизонного военного суда.

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