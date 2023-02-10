ФСБ предупредила россиян о письмах от иностранных спецслужб, собирающих данные об участниках СВО
Сотрудники западных спецслужб собирают личную информацию о российских военных, принимающих участие в специальной военной операции, при помощи популярных почтовых сервисов.
Для этого злоумышленники используют адреса почты, похожие на официальные названия электронных ящиков правоохранительных служб и официальных ведомств. Сотрудники ФСБ фиксируют подобные факты с августа прошлого года.
В ведомстве призвали жителей России быть бдительнее и проверять подлинность писем, получаемых от адресатов, представляющихся государственными органами власти. Правоохранители рекомендуют не отвечать на такие письма и не открывать вложения к ним до получения официального подтверждения, сообщает RT.
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