ФСБ предупредила россиян о письмах от иностранных спецслужб, собирающих данные об участниках СВО

Сотрудники западных спецслужб собирают личную информацию о российских военных, принимающих участие в специальной военной операции, при помощи популярных почтовых сервисов.

Для этого злоумышленники используют адреса почты, похожие на официальные названия электронных ящиков правоохранительных служб и официальных ведомств. Сотрудники ФСБ фиксируют подобные факты с августа прошлого года.

В ведомстве призвали жителей России быть бдительнее и проверять подлинность писем, получаемых от адресатов, представляющихся государственными органами власти. Правоохранители рекомендуют не отвечать на такие письма и не открывать вложения к ним до получения официального подтверждения, сообщает RT.

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