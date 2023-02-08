Житель Армавира снял постановочное видео про правоохранителей РФ для спецслужб США

Армавирца, снявшего видеоролик по заказу американских спецслужб, выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что житель Армавира общался в соцсетях с гражданином США и по его указанию снял постановочное видео для дискредитации работы российских правоохранителей при проведении несанкционированных протестных акций на Кубани, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ЦОС УФСБ России по Краснодарскому краю.

Этот видеоматериал армавирец планировал передать в посольство США в Москве для использования против безопасности РФ.

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность жителя Армавира. Его официально предостерегли от подобных действий, так как они подпадают под ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

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