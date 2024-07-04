Первый на Кубани Космоквантум откроют в Славянском районе

Об этом 4 июля сообщила замглавы Краснодарского края Анна Минькова.

Она рассказала, что Космоквантум откроется на базе Космопарка в Славянском районе. Там школьники смогут создать модель космического спутника и «вывести его на орбиту», спроектировать лунную станцию или марсоход.

«Центр станет стажировочной площадкой для педагогов и учеников детских технопарков. Здесь школьники смогут готовиться к всероссийским олимпиадам и развивать техническое творчество. Особое внимание уделят космическому направлению, радиоэлектронике и авиамоделированию», — сказала Минькова.

В Космоквантуме детей будут обучать 3D-моделированию и прототипированию, программированию устройств, основам электротехники и радиотехники, электроники, фотоники, проектированию космических аппаратов.

«Педагоги технопарка «Кванториум» помогают продумать планы на новый учебный год. Здесь организуют встречу с космонавтами МКС для школьников из всех городов и районов края. Также в центре будут проводить уроки в сотрудничестве с Роскосмосом и обучать ребят по краткосрочным «космическим» программам», — написала Минькова в Telegram.

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