Пересдать любой из предметов ЕГЭ по выбору смогут выпускники 4 и 5 июля

Это стало возможно благодаря инициативе президента Владимира Путина. Важно, что при пересдаче аннулируются прежние результаты. Итоги будут известны уже 15 июля.

Такой возможностью на Кубани воспользуются более 4,2 тыс. выпускников ― каждый пятый, сдавший ЕГЭ в этом году, отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Так, 4 июля пересдавать обществознание будут порядка 1 тыс. выпускников, информатику ― 935, химию ― 367. Уже 5 июля заново сдавать биологию будут 333 выпускника, профильную математику ― 326. Кроме того, экзаменуемые будут сдавать физику, русский язык, базовую математику, литературу, историю и географию.

«Из иностранных языков самым массовым остается английский ― его напишут заново 212 ребят. Двое пересдадут китайский и по одному человеку ― немецкий и французский. Эти предметы ребята будут пересдавать два дня, в первый день ― письменную часть, во второй ― устную», ― написала Минькова в Telegram.

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