Первый молодежный медиафорум пройдет в Краснодарском крае в 2023 году

Решение о проведении медиафорума приняли на встрече руководителей региональных СМИ с активом вузов в Краевом доме журналистики. Мероприятие запланировали на вторую половину 2023 года.

Со студентами и представителями профильных факультетов КубГУ и КГИК встретились глава департамента информационной политики Галина Жукова, председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань, руководитель телеканала «Кубань 24» Александр Руденко, гендиректор телеканала «Краснодар» Максим Жмутский, глава радиостанции «Казак FM» Яна Сторожук, гендиректор издания «Кубанские новости» Евгений Хомутов и директор «Комсомольская правда» – Кубань» Дмитрий Михеев.

Галина Жукова отметила, что журналистика в настоящее время испытывает дефицит в молодых кадрах.

«Мы с коллегами очень заинтересованы в том, чтобы вы после окончания журфака приходили работать в редакции краевых и районных СМИ, чтобы вы перенимали лучшие традиции старших коллег и при этом привносили свое свежее видение развития газет, телевидения, радио. Мы очень ждем вас в профессии!», — сказала Жукова.

Главной темой встречи стал баланс между планами на будущее начинающих журналистов и нынешних реалий, в которых живут СМИ. Многие студенты, присутствовавшие на встрече, отмечали, что возвращаться в районные газеты, где они начинали юнкорами, им мешает невысокая зарплата для молодых специалистов.

Председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань подчеркнула важность работы районных СМИ.

«Журналистская профессия сегодня — это не про большие и легкие деньги. Это, в первую очередь, про самореализацию и ответственную работу для людей. Если журналист оказался на своем месте, если ему искренне интересно то, что он делает, то и признание, и заслуженные награды приходят. И в районных СМИ это как раз хорошо ощущается, потому что в сельских районах Кубани журналист обычно один из лидеров общественного мнения, которого лично знают и которому доверяют люди. Поэтому с самого начала очень важно понимать, зачем ты идешь в СМИ», — сказала Горбань.

Кроме того, в ходе встречи обсудили сотрудничество краевых СМИ с вузами. А также качество и востребованность знаний и навыков, которые получают студенты.

«Впервые за все время, что я работаю в отрасли, состоялось такое важное мероприятие, где встретились будущее и настоящее журналистики. Очень приятно, что к нашим студентом в последние годы СМИ края проявляют активный интерес, предоставляя площадки для практики и реальные возможности трудоустройства», — сказал декан факультета журналистики КубГУ Валерий Касьянов.

Участники встречи договорились о совместной работе над обучающими и творческими проектами и обсудили программу будущего Медиафорума, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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