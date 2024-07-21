Первый матч ФК «Краснодар» в сезоне покажут в амфитеатре парка

Первый матч ФК «Краснодар» в РПЛ пройдет 21 июля с «Ахматом» в Грозном.

Для фанатов, которые не смогут поболеть за команду вживую, в амфитеатре парка «Краснодар» организуют прямую трансляцию.

«Сегодня у «быков» первый матч нового сезона в РПЛ. Команда играет на выезде в Грозном, а мы будем поддерживать ее дома — в амфитеатре! Начало прямой трансляции в 20:00. Но приходите пораньше», — сообщает пресс-служба парка «Краснодар».

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