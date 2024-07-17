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Этим летом кино можно будет посмотреть в парке «Краснодар»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/etim-letom-kino-mozhno-budet-posmotret-v-parke-krasnodar
Этим летом кино можно будет посмотреть в парке «Краснодар»
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Летний кинотеатр by KION от МТС откроется 20 июля в парке «Краснодар». Гости смогут под открытым небом увидеть оригинальные сериалы и фильмы онлайн-кинотеатра.

Показы в Летнем кинотеатре начнутся с 20 июля. Подробное расписание показов можно будет найти в Telegram-канале парка «Краснодар». Для посещения летнего кинотеатра необходима предварительная регистрация по  в Telegram-канале парка.

Среди фильмов и сериалов, которые будут показаны в рамках Летнего кинотеатра такие проекты как «Далекие близкие» (12+), «Нина» (16+), «Дядя Леша» (16+) и другие.

Также гости увидят новый сериал из линейки KION Originals – «Убойный отпуск» (18+) с Александром Робаком, Анной Михалковой и Любовью Аксеновой.

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