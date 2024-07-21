Первый краевой турнир по гонкам дронов провели в Краснодаре

Участники соревновались в двух дисциплинах. Победителей выбрали среди подростков 9–13 и в категории «14+».

Первые места в категории «75 класс» — гонках на специально оборудованной трассе» — одержали Дмитрий Лобода и Александр Говорущенко из Краснодара. Серебро у Артема Лидзера из Армавира и краснодарца Алексея Устича, бронза — армавирцев Алексея Аристова и Александра Таратынова.

В категории «технический симулятор» — управлении БПЛА в виртуальном пространстве — золото заработали Алексей Аристов и краснодарка Маргарита Николенко. Второе место у участников из краевого центра Вадима Калашникова и Алексея Куляба, третье — у армавирцев Елизара Чичинова и Александра Таратынова.

«Гонки дронов — динамичный и зрелищный вид спорта, который стремительно набирает популярность. Подобные соревнования привлекают внимание молодежи. Уверен, что это направление будет развиваться и в перспективе станет массовым спортом», — цитирует министра физической культуры и спорта региона Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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