Первый краевой турнир по гонкам дронов проведут 14 января в Армавире

Победителя определят по лучшему времени прохождения трассы с учетом штрафов.

Перед началом гонок каждый дрон пройдет технический осмотр. Участники турнира преодолеют дистанции на симуляторах и настоящей трассе.

Инициатором идеи проведения турнира стал священник Игорь Бирюков из Армавира. Соревнования организует Центр спортивной подготовки по интеллектуальным видам спорта при поддержке министерства спорта Краснодарского края.

Для проведения гонок выбрали мини-футбольное поле. Управлять дронами будут четыре пилота. В виртуальном зачете участники будут управлять дронами с помощью VR-шлемов.

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