Первый казачий Поклонный крест установили в ДНР

Поклонный крест установили 9 июля на въезде в населенный пункт Красногоровка неподалеку от Авдеевки — в зоне ведения боевых действий добровольческого казачьего отряда «Ермак» Волжского казачьего общества.

В установке Поклонного креста приняли участие атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов, атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян, атаман Терского казачьего войска Владимир Савченко и казаки.

«Это первый казачий Поклонный крест в ДНР. Его установили по поручению атамана Всероссийского казачьего войска Виталия Кузнецова и благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Атаман поставил задачу, и мы готовимся в ближайшее время установить еще три Поклонных креста на освобожденных территориях в зоне действия именно казачьих добровольческих отрядов. У нас казаки сегодня воюют от Кинбурнской косы в Херсонской области и до Попасной в ЛНР», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по совершенствованию государственной и иной службы российского казачества Валерий Ефремов.

Он добавил, что представители Всероссийского казачьего общества с начала проведения специальной военной операции на Украине регулярно доставляют на фронт снаряжение и гуманитарную помощь для местных жителей.

Читайте также: казаки и волонтеры в Геленджике отправили гуманитарную помощь бойцам СВО. Очередной груз в Запорожье доставили казаки Геленджикского городского общества и волонтерская группа «Живи солдат».