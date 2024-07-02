Казаки и волонтеры в Геленджике отправили гуманитарную помощь бойцам СВО
Общество
02.07.2024 10:44
Очередной груз в Запорожье доставили казаки Геленджикского городского общества и волонтерская группа «Живи солдат».
В этот раз бойцы СВО получили тактические принадлежности, обмундирование, медицинские препараты, средства личной гигиены и продукты питания.
С начала года казаками Геленджика и волонтерами было собрано более 4 т гуманитарного груза, а пройденное расстояние составило более 10 тыс. км.
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