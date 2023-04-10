Первый импортозамещающий субтропический питомник может появиться в Сириусе

Планы о его создании возникли в связи с тем, что поставки растений из-за границы усложнились на фоне санкций. Работы могут стартовать уже в этом году.

Ранее власти отмечали, что в Сириусе сейчас мало зеленых насаждений. Поэтому в планах построить питомник, где высадят более 10 тыс. деревьев. Так как речь идет о субтропической территории, здесь представлены идеальные условия для большого биоразнообразия, отметил архитектор, член Совета федеральной территории Сириус Андрей Литвинов.

По словам специалиста, собственный субтропический питомник необходим, чтобы нивелировать влияние санкций, запрещающих покупку субтропических растений. Деревья появятся на участках, которые будут освобождены от застройки. Их высадят так, чтобы пешеходные зоны гармонично соединялись с олимпийскими объектами и другой инфраструктурой.

Основой городского ландшафтного дизайна станут бамбук, эвкалипт, робиния и пицундская сосна. Андрей Литвинов добавил, что окончательный список растений определят после того, как выяснят их приживаемость в болотистой почве, сообщает «РИА Новости».

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