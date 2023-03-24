Компания Ткачева проиграла суд за землю в Сириусе, на которой строят гостиницу Mantera

Заместитель генерального прокурора России через суд потребовал признать недействительным договор компании «Сочи-Парк пять плюс» об аренде земельного участка в Сириусе. Арбитражный суд Краснодарского края иск удовлетворил.

На этом земельном участке сейчас ведут строительство гостиничного комплекса с апартаментами deluxe-класса Mantera Seaview residence.

В компании «Сочи-Парк пять плюс» сообщили, что ожидают полный текст судебного решения для дальнейших действий. По словам их представителя, пользование земельным участком в Сириусе ведут в рамках действующих актов. Строительство комплекса Mantera Seaview residence идет в обычном режиме.

Компанию «Сочи-Парк пять плюс» зарегистрировали в Сочи в 2019 году. Ее учредителем является ООО «Сочи-Парк Курорт», которым владеет «Юг-Бизнеспартнер». Эту организацию связывают с семейным бизнесом бывшего министра сельского хозяйства РФ и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Бенефициаром компании «Юг-Бизнеспартнер» является Андрей Скок, которого в СМИ назвали управляющим активами семьи Ткачева, сообщает «РБК Краснодар».

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