Первый этап строительства яхтенной марины в Геленджике завершат к концу года

По данным ООО «Морской Порт Геленджик», реализация морской части проекта многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» идет поэтапно т в соответствии с графиком работ.

На первом этапе возведут два мола — северный и южный, причал, выполнят берегоукрепление и обустроят систему локальных очистных сооружений. Эти работы завершат к концу 2023 года. Первые суда марина в Геленджике сможет принять до конца 2024 года.

После этого стартует второй этап морской части проекта, в рамках которого начнут наращивать возможности марины. Представитель подрядчика отметил, что полностью строительство морской части марины планируют окончить в 2026 году.

Проект также предполагает строительство пассажирского терминала с прогулочными зонами, театром и отелем. Проект многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик марина» вместе с наземной инфраструктурой достроят в 2027 году. Стоимость работ составляет около 100 млрд рублей. Соглашение о строительстве комплекса власти Краснодарского края и ООО «Морской порт Геленджик» подписали в мае 2018 года, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», яхтенный комплекс в городе-курорте строят в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России» для оптимизации морских транспортных путей на Черноморском побережье. Полностью завершить проект строительства яхтенной марины в Геленджике с учетом наземной инфраструктуры планируют к 2027 году. После ввода марины в эксплуатацию в морпорту Геленджика смогут находиться более 200 яхт.