Первый этап реконструкции парка «Ривьера» завершили в Сочи

Масштабная реконструкция в парке в Центральном районе проводится впервые за 15 лет.

В рамках первого этапа увеличили число креативных объектов и обновленных современных локаций, создали уникальный проект «Историческая река времени», благоустроили новую космическая площадь. Также в парке появились 13 новых зеленых зон с сотнями многолетних цветов и кустарников. Все торговые объекты привели к одному стилю.

Главную аллею парка «Ривьера» расширили, установили новые водоотводные сети, заменили напольное архитектурное и уличное освещение, туалетные комплексы. На объекте установили новую мебель и малые архитектурных формы.

Парк каждый год посещают свыше 2 млн человек, отметил мэр Сочи Андрей Прошунин. По его словам, реконструкция устроена так, чтобы не прерывать работу и выполнять все поэтапно.

«Сейчас в парке за год проходит более 1 тыс. развлекательных событий современных форматов, ориентированных на разнообразные вкусы и интересы сочинцев и гостей города», ― добавил он.

На объекте началась подготовка ко второму этапу реконструкции, которая коснется в большей части спортивной аллеи. На третьем этапе реконструкции обновят «Тихую аллею» и заменят плиточное покрытие на всех примыкающих к основной аллее дополнительных дорожках. Полностью закончить благоустройство планирую к 2026 году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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