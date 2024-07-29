Маршрут к озеру Кардывач в Сочи на время закроют для туристов в начале августа

Руководство Кавказского заповедника приняло решение ограничить проход на маршруте № 9 для проведения охранных мероприятий.

Маршрут к озеру Кардывач будет не доступен для туристов с 1 по 3 августа. Выдачу пропусков на эти даты уже приостановили.

Снова открыть туристический маршрут № 9 планируют 4 августа. После возобновления работы пропуска на него продолжат оформлять в обычном режиме, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», летний маршрут к озеру Кардывач в горах Сочи открыли с 8 июня. Он ведет к истокам горной реки Мзымта в окрестностях Красной Поляны.