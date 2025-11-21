Первый этап работ реконструкции Тургеневского моста завершили в Краснодаре

Рабочие отремонтировали две полосы дорожного движения и пешеходные тротуары в сторону Адыгеи. Теперь переносят автомобильный поток на противоположную сторону путепровода.

Планируется, что по отремонтированным полосам и тротуару кубанцы смогут проехать и пройти уже завтра. На мосту заменили два слоя асфальта на двух полосах автомобильного движения. Перед этим демонтировали и заменили на новые 75 старых балок, а также опоры переправы. Перед переносом ремонта на другую часть дороги специалистам остается завершить последние работы.

«Ежедневно по Тургеневскому мосту проезжают около 50 тыс. автомобилей в обе стороны. Сейчас отремонтированную часть от старой отделяют ограждения», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

Вдоль тротуара установили 555 м парапетного ограждения и перила. Также здесь появилось освещение. Схема движения будет изменена. Люди смогут проходить через пост ДПС, а также через лестничный сход рядом с домом № 5.

По информации департамента транспорта, ориентировочно 1 декабря планируется открыть вертикальные лестницы, по которым можно будет подняться на тротуары. Сейчас эти работы проводятся параллельно с благоустройством под мостом через реку Кубань и прокладыванием ливневой канализации.

