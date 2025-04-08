Первый этап краевого проекта «Экология здоровой жизни» прошел в Краснодаре

В «Доме книги» во Всемирный день здоровья, который отмечают 7 апреля, стартовал краевой проект «Экология здоровой жизни».

В нем принимают участие студенты высших учебных заведений, волонтеры и специалисты по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. Их на мероприятии приветствовали вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов и руководитель департамента молодежной политики края Роман Дмитриев.

«Территория Краснодарского края по итогам прошлого года признана самой прогрессирующей в области оздоровления в рамках наркоситуации в стране. Тем не менее, если меня просто послушать, то это ничего не даст. Это всего лишь вступительные слова. А я сам хочу погрузиться в этот проект вместе с вами. «Экология здоровой жизни» — первый межвузовский информационно-профилактический проект для волонтеров антинаркотического движения. Привычки здорового образа жизни прививаются в детстве и юношестве. Именно поэтому необходимо привлекать молодежь к профилактической работе, формировать антинаркотическое мировоззрение», — сказал Александр Власов.

В первый день проекта молодым людям рассказали о профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также им представили программу, разработанную сотрудниками краснодарского Университета МВД. Цель — провести правовое информирование и ознакомить с изменениями в законодательстве.

«Этот проект очень важен. Он нужен, чтобы большинство людей могли быть приобщены к общей проблеме, которая охватывает сейчас все слои населения. Особенно она распространена среди молодежи», — отметила волонтер Адель Лопатенко.

Обучение продолжится до мая. К тому времени молодые люди освоят такие направления, как «Социальные навыки формирования системы здорового образа жизни», «Формирование антинаркотического мировоззрения и форм противодействия незаконному обороту запрещенных веществ в медиасреде и сети Интернет», «Социологические исследования оценки уровня эффективности реализуемых программ по профилактике употребления психоактивных веществ». Также они научатся основам актерского мастерства и ораторского искусства.

После, уже в июне, участники будут защищать свои проекты, а затем волонтерские группы займутся профилактической деятельностью среди студентов и школьников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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