Первый экземпляр книги «Притяжение Сочи» передадут Владимиру Путину

Книга «Притяжение Сочи» посвящена XXII Олимпийским зимним играм. Издание рассказывает о развитии города-курорта за последние 10 лет. Презентация книги 7 февраля состоялась в Сочи.

На презентации книги присутствовали зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, первый зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава города-курорта Алексей Копайгородский, гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, а также олимпийские чемпионы и тренеры.

Дмитрий Чернышенко отметил, что книга «Притяжение Сочи» стала символом основанного на победах стремления в будущее.

«Эта книга рассказывает о том, как из идеи может получиться масштабный проект, результатами которого пользуются миллионы наших граждан. А сочинцы — одни из самых счастливых людей в стране — гордятся размахом и величием того, что было создано благодаря Президенту России», — сказал зампредседателя правительства РФ.

Один из создателей книги Виталий Игнатенко отметил, что за Олимпиадой стоит огромный труд. По словам автора, эта книга является свидетельством того, что России по плечу любое великое дело.

Вениамин Кондратьев отметил, что Олимпийское наследие Сочи переоценить невозможно и оно работает на благо Краснодарского края и всей страны.

«Сегодняшняя презентация — прекрасный повод еще раз сказать спасибо всем, кто приложил руку к тому, чтобы наша общая мечта стала реальностью. В первую очередь Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Благодаря его поддержке наш южный регион стал центром развития зимних видов спорта», — сказал губернатор Кубани.

Глава региона рассказал о том, что на олимпийских объектах проходят тренировки и соревнования. В горнолыжном кластере гостям курорта доступны 124 трассы протяженностью 170 км.

«Мы продолжаем возводить спортобъекты, сегодня дали старт строительству академии фигурного катания и хоккея. Современный Сочи — это площадка для проведения мероприятий самого высокого уровня. В марте нас ждет открытие Всемирного фестиваля молодежи. Зимняя Олимпиада – яркая глава в современной истории России. Книга расскажет будущим поколениям о бесценном опыте проведения Игр», — добавил губернатор.

Участники презентации приняли решение передать первый экземпляр книги президенту России Владимиру Путину.

После этого Дмитрий Чернышенко и Вениамин Кондратьев посетили тематическую выставку в художественном музее имени Д. Жилинского. В нее вошли документы, артефакты, связанные с Олимпиадой-2014, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.