Первый дом из ЖК «Кино» ввели в эксплуатацию в Краснодаре

Первые собственники квартир начали получать ключи. Многие ждали этого события более 8 лет. Поздравили новоселов представители администрации края и города, а также генерального подрядчика.

Более 500 дольщиков первого литера ЖК «Кино» начали получать ключи от своих квартир. В их числе руководитель инициативной группы Татьяна Тохадзе. Квартиру она купила еще в 2015 году. Тогда за проект отвечала другая организация. Спустя два года она остановила стройку из-за нехватки денег.

«Сегодняшний день не был бы возможным, если бы это была не командная работа, именно благодаря. В первую очередь это застройщик и подрядчик, это те люди, которые, несмотря на все препоны, которые возникали, все равно сделали то, что обещали», — отмечает руководитель инициативной группы «Мультиплекс Кино» Татьяна Тохадзе.

Обещания стали выполняться при назначении нового генерального подрядчика и инвестора AVA-Group. К работам он приступил в 2021 году. И уже сегодня собственники могут попасть в свои квартиры.

«Данный проект был не простой, но каждый, кто участвовал в реализации данного проекта, понимал свою ответственность, потому что огромное количество обманутых дольщиков. Прав на ошибку и затягивание каких-то сроков мы не имели», — рассказывает руководитель девелоперского блока AVA в Краснодаре Алексей Самович.

Ответственность действительно была огромной. ЖК «Кино» один из самых известных долгостроев в регионе. И постепенно он менялся в соответствии со всеми современными требованиями.

«Посередине ЖК находится двухэтажное здание, на втором этаже которого детская площадка. На ней уже играют дети. Тут есть и скамейки, и горки, и качели. Будет чем заняться и любителям баскетбола или футбола: есть ворота и кольца. А родители смогут наблюдать за своими детьми прямо из окон», — сообщает корреспондент Мария Яцук.

Это только малая часть ЖК. Территория комплекса будет увеличиваться и облагораживаться, а жильцы смогут заняться своими квартирами. Это уже не первый проблемный объект, который сдали в эксплуатацию после вмешательства краевых властей. Администрация региона держит каждый долгострой на особом контроле.

«На сегодняшний момент с 2015 года закрыт вопрос по 589 многоквартирным домам. Получили ключи более 68 тыс. обманутых дольщиков», — говорит замгубернатора Краснодарского края Александр Нестеренко.

Проблемными остались еще четыре многоквартирных дома, но работы по ним планируют завершить уже в следующем году.

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