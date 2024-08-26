Гигантский ЖК на Северных мостах в Краснодаре рассчитывают достроить в сентябре

Завершение строительства долгостроя ЖК «Сердце» на улице Школьной снова перенесли — теперь на конец сентября.

По данным администрации Краснодара, сейчас в здании жилого комплекса делают монтаж витражного остекления на первом и втором этажах и пусконаладочные работы лифтов. Кроме того, завершают отделочные и фасадные работы.

Степень готовности комплекса на конец августа в мэрии оценили на 96%. После завершения строительства здание пройдет проверку Госстройнадзора.

Сдать в эксплуатацию 25-этажный ЖК «Сердце» первоначально планировали в 2020 году, однако срок сдачи постоянно переносили. Так, в этом году сдать объект планировали в I и II кварталах, пишут «Ведомости Юг».

Читайте также: жители «треснувшего» дома под Краснодаром требуют от застройщика построить новый.