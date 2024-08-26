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Гигантский ЖК на Северных мостах в Краснодаре рассчитывают достроить в сентябре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gigantskij-zhk-na-severnyh-mostah-v-krasnodare-rasschityvayut-dostroit-v-sentyabre
Гигантский ЖК на Северных мостах в Краснодаре рассчитывают достроить в сентябре
Фотография сервиса "Яндекс Карты"

Завершение строительства долгостроя ЖК «Сердце» на улице Школьной снова перенесли — теперь на конец сентября.

По данным администрации Краснодара, сейчас в здании жилого комплекса делают монтаж витражного остекления на первом и втором этажах и пусконаладочные работы лифтов. Кроме того, завершают отделочные и фасадные работы.

Степень готовности комплекса на конец августа в мэрии оценили на 96%. После завершения строительства здание пройдет проверку Госстройнадзора.

Сдать в эксплуатацию 25-этажный ЖК «Сердце» первоначально планировали в 2020 году, однако срок сдачи постоянно переносили. Так, в этом году сдать объект планировали в I и II кварталах, пишут «Ведомости Юг».

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