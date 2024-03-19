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Первый белорусский электробус доставили в Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-belorusskij-elektrobus-dostavili-v-krasnodar
Первый белорусский электробус доставили в Краснодар
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новый транспорт прибыл в рамках муниципального контракта. Сейчас он находится в троллейбусном депо № 2. Специалисты МУП «КТТУ» проверяют электробус на соответствие техническому заданию.

Особенности этого транспорта — надежность, экономичность и экологичность. Он оснащен пандусом, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, системами кондиционирования и видеонаблюдения, а также USB-разъемами для зарядки электронных устройств.

До конца апреля запланирована поставка еще шести электробусов и четырех зарядных станций к ним. В скором времени их запустят на действующие маршруты кубанской столицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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