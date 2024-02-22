Кондратьев: парк общественного транспорта обновляют в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, как идет обновление парка общественного транспорта в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

Вениамин Кондратьев отметил, что это стало возможным, в том числе, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Губернатор Кубани поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поручение продлить нацпроект до 2030 года.

«Мы закупаем комфортный и, что особенно важно, экологически чистый подвижной состав — низкопольные автобусы, электробусы и троллейбусы, оснащенные всем необходимым. Первые электробусы уже вышли на один из востребованных краснодарских маршрутов. И уже совсем скоро такой транспорт появится на дорогах Сочи», — сказал глава региона.

Новые автобусы и троллейбусы оснащены кондиционерами, информационными табло, терминалами для бесконтактной оплаты и приспособлены для маломобильных пассажиров.

В прошлом году в рамках сотрудничества Беларусью Краснодар получил 60 троллейбусов производства «Белкоммунмаш», а по нацпроекту столица Кубани получила 16 электробусов «Волгабас» и 8 зарядных станций для них. Ранее на маршруты вышли 103 новых трамвая. Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление дополнительно получило 22 автобуса и 12 троллейбусов. В конце первого квартала прибудут еще 7 электробусов.

В Новороссийске на маршруты в этом году выйдут 15 новых троллейбусов.

В Сочи поступили 51 новый автобус на метане. В апреле поступят еще 26 автобусов, которые закупили в рамках нацпроекта. В этом году в Сочи уже закупили 95 автобусов на газомоторном топливе и 9 электробусов. Новый транспорт поступит до конца марта, его распределят по маршрутам с учетом пожеланий жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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