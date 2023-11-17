Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Первые новогодние елки и сосны отправили из Удмуртии в Краснодарский край

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervye-novogodnie-elki-i-sosny-otpravili-iz-udmurtii-v-krasnodarskij-kraj
Первые новогодние елки и сосны отправили из Удмуртии в Краснодарский край
Фото unsplash.com

В Удмуртии прошла первая отгрузка партии хвойных деревьев в различные российские регионы перед наступлением Нового года.

Так, 3,5 тыс. елей и сосен отправили из республики в Краснодарский край, что на 16% больше, чем в прошлом году. Перед отправкой все новогодние деревья успешно прошли обязательные процедуры карантинного контроля, пишет «Ъ-Удмуртия».

Читайте также: в Сочи на площади Флага начали устанавливать новогоднюю ель.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях