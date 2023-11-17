Первые новогодние елки и сосны отправили из Удмуртии в Краснодарский край

В Удмуртии прошла первая отгрузка партии хвойных деревьев в различные российские регионы перед наступлением Нового года.

Так, 3,5 тыс. елей и сосен отправили из республики в Краснодарский край, что на 16% больше, чем в прошлом году. Перед отправкой все новогодние деревья успешно прошли обязательные процедуры карантинного контроля, пишет «Ъ-Удмуртия».

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