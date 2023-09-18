Первые компенсации выплатили пассажирам севшего в поле самолета из Сочи

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 18 сентября произвела первые компенсационные выплаты.

В авиакомпании сообщили, что компенсации в размере 100 тыс. рублей каждому выплатили 76 пассажирам самолета «Сочи — Омск», совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области.

Перевозчик уточнил, что в течение 5–10 дней все пассажиры получат выплаты. Все будет зависеть от эмитента банка. Помимо этого, специалисты авиакомпании разбирают еще 34 заявления на компенсацию. Всего они получили 110 таких обращений, сообщает телеканал «360».

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