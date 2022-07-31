Первые два дня августа в Краснодарском крае будут дождливыми и ветреными

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Синоптики предупредили жителей Краснодарского края об ухудшении погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.

Утром, днем и до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа местами в регионе ожидается сильный дождь, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

На участке от Анапы до Магри (Лазаревский район Сочи) есть опасность формирования смерчей над морем, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В связи с ухудшением погоды есть риск возникновения ЧС. Возможны подъем уровня воды в реках до опасных отметок и сход селей. Жителей и гостей края призывают соблюдать все меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды.

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