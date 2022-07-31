Первые два дня августа в Краснодарском крае будут дождливыми и ветреными
Общество
31.07.2022 17:08
Синоптики предупредили жителей Краснодарского края об ухудшении погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.
Утром, днем и до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа местами в регионе ожидается сильный дождь, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.
На участке от Анапы до Магри (Лазаревский район Сочи) есть опасность формирования смерчей над морем, сообщает Краснодарский ЦГМС.
В связи с ухудшением погоды есть риск возникновения ЧС. Возможны подъем уровня воды в реках до опасных отметок и сход селей. Жителей и гостей края призывают соблюдать все меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды.
Читайте также: в Тимашевском районе 30 июля за час выпало 40 мм осадков. Ветер повалил десятки деревьев и опоры ЛЭП.
Популярные новости
- Документы в Книгу рекордов поданы: в Сочи дорисовали самый большой в мире портрет Ван Гога
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Тимати стал совладельцем всех активов сети Starbucks в России
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Житель Самары продал кубанцу старые сварочные очки под видом диагностического оборудования
ТОП 5 НОВОСТЕЙ