Первую вендинговую кормушку для белок установили в Сочи

Вендинговую кормушку для белок установили в верхней прогулочной зоне пляжа «Ривьера».

Каждый желающий может приобрести корм (лесные орехи) и лакомство (кедровые орешки) для белок. Все вырученные от продажи средства на помощь спасенным животным и птицам, на издание и распространение научно-познавательной литературы.

Вендинговую кормушку создали в рамках соцпректа «Беличья тропа». Он направлен не только на сохранение популяции белок, но имеет просветительскую функцию. Одновременно с установкой вендинговой кормушки в сквер выпустили трех белок, которых ранее спасли ученые, сообщает МЦУ Сочи.

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