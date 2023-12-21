Первую в РФ газовую турбину большой мощности запустят на Кубани в 2024 году

Об этом сообщил вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 21 декабря.

Он напомнил, что Россия является одной из пяти стран мира, где налажено производство газовых турбин. Силовые установки производят для гражданской и военной авиации. Наработки с двигателя самолетов позволили начать производство наземных газовых турбин большой мощности.

«В начале следующего года знаковым событием станет запуск первой серийной ГТД-110М в Краснодарском крае», — цитирует Мантурова ТАСС.

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