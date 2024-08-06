Первую в крае инсулиновую помпу взрослому пациенту установили врачи в Краснодаре

Инсулиновую помпу взрослому пациенту с сахарным диабетом I типа впервые на Кубани установили специалисты эндокринологического отделения ККБ № 2.

Перед процедурой пациент прошел обучение с использованием виртуальной версии работы с помпой. Первичные процедуры проводил врач-эндокринолог, а через несколько дней пациент самостоятельно заполнил резервуар и установил канюлю.

Также пациента обучили корректировать скорость введения инсулина и самостоятельно анализировать суточный профиль гликемии. Инсулиновая помпа — это высокотехнологичное устройство, осуществляющее непрерывную подачу инсулина. Это является современным наиболее эффективным способом поддержания уровня глюкозы в крови пациента. Использование инсулиновой помпы увеличивает продолжительность и повышает качество жизни людей, страдающих сахарным диабетом, сообщает пресс-служба ККБ № 2.

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