Гигантскую опухоль весом 17 кг удалили из живота мужчины в Краснодаре

Мужчина поступил в хирургическое отделение № 2 Краевой клинической больницы № 1.

Пациент около года болел и быстро набирал вес. По словам мужчины, он думал, что просто поправляется, поэтому не торопился обращаться за помощью медиков. После диагностики хирурги выяснили, что в брюшной полости пациент выросла гигантская опухоль. Ее вес достигал 17 кг.

Врачи приняли решение об удалении опухоли. Операция длилась почти 4 часа и прошла успешно. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

«Ювелирная работа специалистов не только спасла жизнь человека, но и в очередной раз доказала, как важно вовремя обращаться за помощью к врачам», — написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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