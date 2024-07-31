Хирурги достали распылитель от лекарства из желудка ребенка в Новороссийске

В Городскую больницу №1 Новороссийска поступил 10-лнтний мальчик, проглотивший насадку-распылитель от флакона с лекарством.

Выяснилось, что ребенок проглотил насадку, когда мать обрабатывала ему горло лекарством из специального флакона.

Доставать инородный предмет из желудка мальчика врачи решили с помощью эндоскопического оборудования. Однако возникли сложности: длина проглоченной насадки-распылителя составляла 6 см, она частично ушла в двенадцатиперстную кишку и застряла. Достать ее сразу не удалось.

После нескольких попыток, врачи буквально «выдернули» распылитель из двенадцатиперстной кишки ребенка.

Операцию провела эндоскопист Сабина Сафоева. При поддержке заведующего заведующего эндоскопическим отделением Давида Шагиняна все прошло вполне успешно. Распылитель удалось извлечь, даже не повредив слизистую оболочку кишечника, сообщает пресс-служба ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

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