Первую сотню железнодорожных вагонов выпустили в Краснодарском крае

На заводе стальных конструкций «Кубань» в Армавире планируют до конца года собрать около 500 инновационных крытых вагонов.

«Предприятие на производственной площадке Армавирского машиностроительного завода наращивает мощности. В апреле завод получил сертификат на производство железнодорожных крытых вагонов — на сегодняшний день он уже выпустил 100 единиц такой продукции. В ближайшие 2 года планируется выпустить порядка 1,7 тыс. вагонов», — рассказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

На Армавирском машиностроительном заводе сейчас работает более 500 человек, отметил руководитель предприятия Сергей Бойко. Среди них и молодые специалисты, выпускники кубанских вузов и организаций профессионального образования, и представители трудовых династий.

«Мы производим модели вагонов 11-9586 для перевозки различных грузов, требующих защиты от атмосферного влияния. Продукция имеет конкурентные показатели в модельном ряду и пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ее качество высоко оценивают заказчики. Перед коллективом завода поставлена цель — стать крупнейшим производителем железнодорожных вагонов в России», — заявил Сергей Бойко.

Армавирский машиностроительный завод работает с 1977 года. В 2019 году на предприятии сложилась кризисная ситуация, продлившаяся два года — у компании начали накапливаться долги. В 2021 году его признали банкротом. Вскоре заводу нашли нового инвестора — им стал завод стальных конструкций «Кубань». В 2022 году на выставке «Иннопром» заключили соглашении о реализации проекта по модернизации производства, в проект вложили 210 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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