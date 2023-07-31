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Кондратьев: рост экономики Краснодарского края в первом полугодии составил 103%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rost-ekonomiki-krasnodarskogo-kraya-v-pervom-polugodii-sostavil-103
Кондратьев: рост экономики Краснодарского края в первом полугодии составил 103%
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По словам главы региона, заметных темпов достигли промышленное производство, строительство, общественное питание, транспортный комплекс, а также сфера розничной торговли.

«Рост экономики составил 103 %. Это больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Мы наглядно видим, что выбранная нашим регионом стратегия поддержки бизнеса путем обширной и гибкой системы мер сработала. Например, индекс промышленного производства составил 111,7 %», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Высокий рост также наблюдают в строительстве — 12,6%, общественном питании — 7,1%, транспортном комплексе — 6,8%, сфере розничной торговли — 5,6%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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