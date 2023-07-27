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План по производству консервированного горошка перевыполнили на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/plan-po-proizvodstvu-konservirovannogo-goroshka-perevypolnili-na-kubani
План по производству консервированного горошка перевыполнили на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 июля сообщил, что в регионе завершили сезон консервации зеленого горошка.

По словам главы Кубани, в этом году аграрии собрали более 62,4 тыс. т гороха, благодаря чему заводы выпустили 220,6 млн консервов — 102% от плана.

«В этом году мы получили очень хороший урожай. Краснодарский край сохранил за собой звание лидера среди российских регионов по сбору и переработке гороха», — подчеркнул губернатор.

Всего в этом году горох засеяли на площади более 15,5 тыс. га. Урожайность составила 51,7 ц/га. Наилучшие показатели по сбору продемонстрировали аграрии Калининского, Тимашевского и Динского районов.

Производством консервированного горошка на Кубани занимаются 11 предприятий. Готовую продукцию поставляют во все регионы России и страны ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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