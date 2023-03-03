Первую фан-кросс трассу для лыжников и сноубордистов открыли в горах Сочи
Под фан-кросс переоборудовали часть действующей трассы на Северном склоне на курорте «Роза Хутор». В ее проектировании участвовали специалисты, которые готовили трассы к Олимпиаде 2014 года.
Длина этой трассы составляет 600 м, ширина — до 20 м. Для ее создания специалистам потребовался месяц работ и 30 тыс. куб. м снега.
Заместитель гендиректора курорта «Роза Хутор» по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов отметил, что трассы такого типа и масштаба — редкость для российских горнолыжных курортов. Трасса предназначена для лыжников и сноубордистов разных профилей и уровней. Ее можно использовать как для скоростного катания, так и для отработки прыжковых элементов. Начинающим райдерам трасса будет полезна в качестве тренировочной площадки для повышения навыков работы с рельефом.
«Геометрия трассы рассчитана таким образом, что она может использоваться как для проездов на скорость по пересеченной трассе (кросс), так и для повышения уровня катающихся в преодолении неровностей и волн. В то же время может стать фристайл трассой для выполнения прыжковых трюков или просто развлекательно-прогулочной. Наличие подобной трассы весьма разнообразит катание», — сказал Чернов.
Отмечается, что на фан-кросс трассе можно будет кататься даже при закрытии трасс на верхних уровнях из-за снегопадов и плохой видимости, сообщает ТАСС.
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