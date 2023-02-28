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Массовые спуски в маскарадных костюмах и купальниках пройдут в горах Сочи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovye-spuski-v-maskaradnyh-kostyumah-i-kupalnikah-projdut-v-gorah-sochi
Массовые спуски в маскарадных костюмах и купальниках пройдут в горах Сочи
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Высокогорный фестиваль BoogelWoogel состоится на курорте «Роза Хутор» с 5 по 9 апреля. За пять дней пройдет семь креативных спусков.

В рамках «Летнего спуска» участники смогут проехать в сарафанах, шортах, купальниках и даже в масках для подводного плавания. Для участия в спуске «Красная дорожка» участникам придется одеться в коктейльные платья и строгие костюмы.

Прокатиться в любимой пижаме можно будет в рамках «Пижамного спуска». Кроме того, планируются «Свадебный», «Ночной» и «Карнавальный спуск», а также спуск «Цветной дым» с красками Холи.

Принять участие в мероприятиях может каждый желающий.

«BoogelWoogel – это самый красочный высокогорный карнавал. Ежедневные заезды на сноубордах и лыжах в ярких карнавальных костюмах, open air концерты, необычные арт-объекты, дэнсбаттлы, волейбол на снегу и вечеринки до утра», — сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор»

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