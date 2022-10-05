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Первокурсников Краснодарского государственного института культуры посвятили в студенты

Культура
05.10.2022 09:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervokursnikov-krasnodarskogo-gosudarstvennogo-instituta-kultury-posvyatili-v-studenty
Видео канала «Кубань 24»

Молодых людей поздравили с поступлением ярким праздничным концертом. На сцене артисты пели частушки-напутствия и танцевала приемная комиссия.

Творческие номера подготовили пять факультетов. А после концерта во дворе вуза организовали импровизированное шоу талантов, где также предлагали угощения.

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