Первокурсников Краснодарского государственного института культуры посвятили в студенты

Видео канала «Кубань 24»

Молодых людей поздравили с поступлением ярким праздничным концертом. На сцене артисты пели частушки-напутствия и танцевала приемная комиссия.

Творческие номера подготовили пять факультетов. А после концерта во дворе вуза организовали импровизированное шоу талантов, где также предлагали угощения.

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