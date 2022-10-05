Первокурсников Краснодарского государственного института культуры посвятили в студенты
Культура
05.10.2022 09:35
Молодых людей поздравили с поступлением ярким праздничным концертом. На сцене артисты пели частушки-напутствия и танцевала приемная комиссия.
Творческие номера подготовили пять факультетов. А после концерта во дворе вуза организовали импровизированное шоу талантов, где также предлагали угощения.
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