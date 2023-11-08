Первое судно с российской пшеницей вышло из морпорта Новороссийска в Африку

По данным Федеральной таможенной службы, в морпорт Новороссийска прибыл сухогруз для погрузки 25 тыс. т пшеницы.

В ведомстве отметили, что груз предназначается для одной из стран Африки в качестве гуманитарной помощи. Таможня оперативно оформила зерно, товар оперативно выпустили.

Сухогруз с 25 тыс. т гуманитарной отправилось из Новороссийска, сообщает пресс-служба ФТС в Telegram.

В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки начнутся в ближайший месяц, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Турции Эрдоганом заявил, что Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по льготной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны.