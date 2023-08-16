Первое судно отправилось по временному коридору в Черном море из порта Украины, вопреки запрету РФ

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы и взял курс на пролив Босфор.

Это первое торговое судно, воспользовавшееся временным коридором в Черном море, который открыл Киев, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

На борту контейнеровоза находится более чем 30 тыс. т. груза. Joseph Schulte находился в порту Одессы с 23 февраля прошлого года, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минобороны РФ предупредило иностранные суда о закрытии гуманитарного коридора в Черном море. Из-за приостановки действия зерновой сделки в северо-западной части Черного моря меняются правила для передвижения судов иностранных государств.

В ведомстве подчеркнули, что в случае появления иностранных судов возле украинских портов в Черном море, страны, под чьим флагом они ходят, будут считать участником украинского конфликта на стороне киевского режима. Помимо этого, некоторые морские районы в юго-восточной и северо-западной частях международных вод Черного моря объявили временно опасными для судоходства.