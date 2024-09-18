«Первое радио Кубани» получило специальный приз на Международном фестивале

В Костроме 18 сентября прошел первый день VIII Международного фестиваля «Радио без границ», организованного Российской академией радио.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей одноименного профессионального конкурса. «Первое радио Кубани» было удостоено специального приза за уникальный проект «Семья — это…», посвященный Году семьи в России. Проект состоит из коротких зарисовок и рассказывает о жизни кубанских семей.

«Эта программа длится пять или семь секунд, но на мой взгляд, это очень хорошая, очень грамотно сделанная межпрограммка. Одна всего фраза, но она сразу погружает вас в тематику, которую иные пытаются решить за счет многочасовых программ, а тут — всего несколько секунд, и вы сразу понимаете, о чем идет речь», — сказал вице-президент Российской Академией Радио Александр Полесицкий.

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