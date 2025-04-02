Первоапрельская шутка газеты из Новороссийска озадачила горожан

Новость, что в городе-герое вводится «Карта жителя Новороссийска» опубликовали в первоапрельском номере газеты «Новороссийский рабочий».

Сообщалось, что картой можно будет оплатить коммунальные услуги, детский сад, детские кружки, а также посещение курсов финансовой грамотности. Для оформления карты предлагалось в штабе у носа крейсера «Кутузов». Первым получателям обещали пополнить карту на 10 тыс. рублей. К заметке прилагалось фото карты, на которой значилось «КарГа жителей Новороссийска».

Новость оказалась розыгрышем, причем настолько удачным, что на следующий день объясняться пришлось в МЦУ и пресс-службе мэрии Новороссийска, так как жители города начали звонить с просьбой записаться на получение карты.

Такого эффекта редакция «Новороссийского рабочего» не ожидала — доверчивых читателей не смутили ни дата публикации, «КарГа», ни намеки на необходимость повышать финансовую грамотность.

«Конечно, наш розыгрыш не закончился финансовыми потерями, но ведь легковерностью массово пользуются настоящие мошенники и отнимают у людей миллионы! Будьте, пожалуйста, бдительны, дорогие читатели!», — цитирует обращение редакции пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.

Читайте также: 10 самых неудачных первоапрельских шуток.

Подпишись, здесь всегда интересно.